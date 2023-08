Dall’Inghilterra: prima le cessioni di Fred e Van de Beek, poi l’assalto dello Uniter per Amrabat

Non solo André Onana e Rasmus Hojlund, il Manchester United di Erik ten Hag guarda ancora alla Serie A e punta Sofyan Amrabat della Fiorentina per rinforzare la mediana. Ma prima ha bisogno di cedere. Lo racconta il Daily Mail, che spiega come i Red Devils siano in attesa di ricevere offerte più alte da parte della Real Sociedad per Donny Van de Beek e dal Galatasaray per Fred, in modo da cederli liberare spazio per il centrocampista marocchino. Solo una volta liberati i due centrocampisti, che non fanno più parte dei piani del tecnico tedesco, lo United potrà passare all’offensiva con la Fiorentina e presentare un’offerta per uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo Mondiale, che sembra ormai agli sgoccioli della sua avventura in Italia.