Dall'Inghilterra: "Piace Calvert-Lewin, attaccante dell'Everton che potrebbe fare il vice Kean. Nei Toffees ha scalzato Beto"

L’obiettivo è chiaro, tangibile e, soprattutto, raggiungibile, considerando le premesse e gli ottimi risultati conseguiti sino a questo momento della stagione. In lontananza, per la Fiorentina, si sen...

L’obiettivo è chiaro, tangibile e, soprattutto, raggiungibile, considerando le premesse e gli ottimi risultati conseguiti sino a questo momento della stagione. In lontananza, per la Fiorentina, si sentono risuonare i rintocchi di una zona Champions, traguardo che donerebbe ulteriore lustro europeo a un club protagonista in Conference League. Per riuscire a centrare l’ambito obiettivo quarto posto, al momento ben saldo in virtù dei trentuno punti conquistati in classifica, la dirigenza viola potrebbe intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Raffaele Palladino e dare una rinfrescata al look in vista di una seconda parte di stagione che attende la viola. In tal senso, il mirino per l’attacco sarebbe puntato su Calvert-Lewin, centravanti dell‘Everton e vecchio pallino del Milan.

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, stando a quanto confermato da Gianluca Di Marzio, avrebbe attivato il board, nel tentativo di allacciare contatti esplorativi che potrebbero concretizzarsi già nel corso della sessione invernale. A fronte di un indennizzo minimo, infatti, l’attaccante inglese potrebbe anche lasciare la sponda Blue di Liverpool e raggiungere quelle dell’Arno, laddove ritroverebbe l’ex compagno di reparto nei Toffees, Moise Kean.

Il ventisettenne britannico rappresenterebbe una soluzione low-cost, che andrebbe di pari passo con un’occasione di mercato. Sino a questo momento della stagione, Calvert-Lewin ha collezionato quindici presenze e due reti in Premier League, raggiungendo la titolarità a dispetto dell’acquisto di Beto, ex attaccante dell’Udinese, anch’egli nel mirino del campionato italiano. Il primo regalo per Palladino sotto l’albero di Natale viola, dunque, potrebbe essere proprio un centravanti inglese in grado di completare il puzzle offensivo. A riportarlo è Europacalcio

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