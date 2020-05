Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Fiorentina starebbe già pensando di trovare una nuova squadra per Patrick Cutrone dopo pochi mesi dal suo arrivo a Firenze. L’attaccante è stato acquistato in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni ma le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. L’idea è quella di puntare su Vlahovic e magari su una punta più esperta che lo possa affiancare nella maturazione con buona pace dell’ex Milan che dovrebbe trovare una nuova squadra da cui ripartire.

Tuttomercatoweb.com