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Dall'Inghilterra, il Tottenham è pronta a mettere sul piatto 80 milioni cash per Federico Chiesa

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Sun, io Tottenham vuole il talento classe 97 della Fiorentina Federico Chiesa ed è pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro per averlo in estate....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2019 14:51
Dall'Inghilterra, il Tottenham è pronta a mettere sul piatto 80 milioni cash per Federico Chiesa - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Sun, io Tottenham vuole il talento classe 97 della Fiorentina Federico Chiesa ed è pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro per averlo in estate. Questa cifra, sempre secondo il tabloid inglese, sarebbe cash, senza giocatori in cambio o bonus vari.

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