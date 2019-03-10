Dall'Inghilterra, il Tottenham è pronta a mettere sul piatto 80 milioni cash per Federico Chiesa
Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Sun, io Tottenham vuole il talento classe 97 della Fiorentina Federico Chiesa ed è pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro per averlo in estate....
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2019 14:51
Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Sun, io Tottenham vuole il talento classe 97 della Fiorentina Federico Chiesa ed è pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro per averlo in estate. Questa cifra, sempre secondo il tabloid inglese, sarebbe cash, senza giocatori in cambio o bonus vari.