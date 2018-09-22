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Dall'Inghilterra, il Chelsea di Sarri vuole Chiesa gia a gennaio. Cessione assai difficile

Il Chelsea cercherà di anticipare Juventus e Napoli nella corsa a Federico Chiesa. Il club inglese è infatti pronto a fare a gennaio un’offerta alla Fiorentina per portare l’attaccante oltre la manica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 17:10
Dall'Inghilterra, il Chelsea di Sarri vuole Chiesa gia a gennaio. Cessione assai difficile - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Il Chelsea cercherà di anticipare Juventus e Napoli nella corsa a Federico Chiesa. Il club inglese è infatti pronto a fare a gennaio un’offerta alla Fiorentina per portare l’attaccante oltre la manica. Stando a quanto riporta l’Express infatti i Blues vogliono anticipare i club rivali cercando di strappare il giovane alla Fiorentina già da gennaio. Difficile però una cessione a gennaio del talento classe 97.

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