Dall'Inghilterra, il Chelsea di Sarri vuole Chiesa gia a gennaio. Cessione assai difficile

Il Chelsea cercherà di anticipare Juventus e Napoli nella corsa a Federico Chiesa. Il club inglese è infatti pronto a fare a gennaio un’offerta alla Fiorentina per portare l’attaccante oltre la manica...

Il Chelsea cercherà di anticipare Juventus e Napoli nella corsa a Federico Chiesa. Il club inglese è infatti pronto a fare a gennaio un’offerta alla Fiorentina per portare l’attaccante oltre la manica. Stando a quanto riporta l’Express infatti i Blues vogliono anticipare i club rivali cercando di strappare il giovane alla Fiorentina già da gennaio. Difficile però una cessione a gennaio del talento classe 97.