Dall’Inghilterra: “Fiorentina rifiuta dal Manchester offerta di prestito oneroso a 2 milioni per Amrabat”

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic, la Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Manchester United per Amrabat. Il club inglese metteva sul piatto un prestito oneroso di 2 milioni ma il club viola vuole vendere il centrocampista marocchino solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, dunque la cessione ci sarà solo se la Fiorentina riuscirà ad incassare. Secondo quanto scrivono i media inglese, la trattativa tra viola e United non si ferma.

AMRABAT DICE NO AL NOTTINGHAM