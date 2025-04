Dall’Inghilterra: “Fiorentina interessata a Breno Bidon del Corinthians. Su di lui anche Milan e Napoli”

La Fiorentina inizia a pianificare la prossima stagione partendo da uno dei reparti chiave: il centrocampo. Secondo quanto riportato dal portale Caught Offside, il club viola avrebbe messo gli occhi su Breno Bidon, giovane talento del Corinthians. Il centrocampista brasiliano, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano e ha già attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il giocatore è attualmente legato alla squadra di San Paolo da un contratto in vigore fino a giugno 2029. Oltre alla Fiorentina, infatti, anche Milan e Napoli starebbero monitorando da vicino le prestazioni del giovane mediano, pronte a inserirsi nella corsa al suo cartellino. Il club gigliato valuta dunque l’opportunità di investire su un profilo giovane, ma già maturo per il salto in Europa.