Dall'Inghilterra, dopo Real Madrid e Bayern anche il Manchester United vuole Chiesa
Secondo il quotidiano inglese “Sun” il Manchester United ha messo gli occhi su Federico Chiesa, dopo Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Inter e Napoli anche lo United è interessato al talento viola...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 13:50
Secondo il quotidiano inglese “Sun” il Manchester United ha messo gli occhi su Federico Chiesa, dopo Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Inter e Napoli anche lo United è interessato al talento viola che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro. Cosi scrive il giornale inglese.