Dall'Inghilterra, dopo Real Madrid e Bayern anche il Manchester United vuole Chiesa

Secondo il quotidiano inglese “Sun” il Manchester United ha messo gli occhi su Federico Chiesa, dopo Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Inter e Napoli anche lo United è interessato al talento viola...

A cura di Redazione Labaroviola 07 febbraio 2019 13:50

Condividi