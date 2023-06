Dall’Emilia: la Reggiana mette gli occhi in casa Fiorentina. Nel mirino Kayode e Bianco

La Reggiana ha messo gli occhi su alcuni dei talenti in uscita dalla Primavera della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttoreggiana.com, per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Serie B, gli emiliani stanno pensando a Michael Kayode. Il terzino classe 2004 è uno dei migliori prospetti della cantera viola e potrebbe fare il salto tra i grandi già quest’estate. Tuttoreggiana.com sottolinea come i granata siano interessati anche ad Alessandro Bianco, centrocampista già nel giro della prima squadra.