Dalle cessioni la Fiorentina incasserà in totale 111 milioni di euro. Corvino può fare un grandissimo mercato in entrata

Una cifra enorme che può permettere a Corvino di fare un grande mercato. Il Corriere dello Sport ha fatto i conti in tasca alla Fiorentina

Per Bernardeschi potrebbero arrivare 45 milioni così suddivisi: 40 cash e 5 di bonus. Per Kalinic pare che Corvino non sia disponibile ad aprire alcun tavolo di trattativa per una cifra che non scenda sotto i 32-35 milioni. Per Vecino i conti sono arcinoti, la clausola dell’uruguaiano dice 24 milioni di euro, improrogabilmente pagabili in due tranche di 12 milioni l’una ma solo se sottoscrivibili nel solo anno in corso. Inoltre ci sono i 7 milioni ottenuti dall’Inter per la cessione di Borja Valero e i 5,5 dell’Atalanta per Ilicic. La somma dice: 111,5 milioni di euro, o 106,5 senza i bonus. Con questi soldi Corvino potrebbe ingaggiare due punte e un centrocampista e fare un grande mercato. Così riporta il Corriere dello Sport.