Dalla Turchia scrivono: "Kean offerto al Fenerbahce, per 30 milioni potrebbe partire, non c'è trattativa"
Il bomber viola è stato proposto al Fenerbahce
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 18:19
Non c'è solo il Como sulle tracce di Moise Kean: anche il Fenerbahce ha messo gli occhi sull'attaccante della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal cronista turco Sercan Hamzaoğlu, il profilo della punta viola è stato sottoposto ai vertici del club d'Istanbul. Se la guida tecnica dovesse dare il proprio gradimento, la società turca potrebbe avviare concretamente le trattative, con la Fiorentina pronta a valutare la cessione del calciatore a fronte di un'offerta intorno ai 30 milioni di euro.