Dalla Turchia riportano: "Italiano vuole Igor con sè al Besiktas, l'ex viola può cambiare squadra"
Il difensore brasiliano piace ai turchi del Besiktas
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 17:44
Il Besiktas continua a muoversi sul mercato seguendo le indicazioni di Vincenzo Italiano, con l'ex allenatore della Fiorentina intenzionato ad attingere al suo passato per potenziare l'organico.
Stando a quanto si apprende dalla stampa turca, dopo aver effettuato dei sondaggi per Vlahovic, il club di Istanbul avrebbe posato gli occhi su Igor, difensore con un passato a Firenze e oggi in forza al Brighton. L'ex giocatore della SPAL pare destinato a salutare il campionato inglese; su di lui si registra l'interesse di varie società, comprese quelle tedesche dello Schalke 04, dove si è da poco trasferito Gosens.