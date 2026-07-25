Dalla Turchia riportano: "Fabbian piace al Besiktas, Italiano lo vuole di nuovo con sé dopo Bologna"

Il centrocampista viola piace al mister dei turchi

Secondo quanto riportato dal cronista turco Serkan Morova, il Besiktas avrebbe messo gli occhi su Giovanni Fabbian, centrocampista in forza alla Fiorentina. Il tecnico Vincenzo Italiano stima particolarmente il talento classe 2003 dopo averlo già guidato ai tempi del Bologna, tanto da averlo inserito tra le priorità per potenziare la propria trequarti. Il club di Istanbul sta quindi muovendo i primi passi per comprendere la fattibilità economica dell'operazione e le cifre richieste. Approdato in riva all'Arno lo scorso gennaio proprio dall'esperienza in rossoblù, l'ex giocatore di Inter e Reggina è diventato a tutti gli effetti un tesserato viola a seguito della permanenza in Serie A della squadra. L'investimento sostenuto dalla società guidata da Commisso per assicurarselo si era aggirato intorno ai 15 milioni di euro.