Dalla Turchia, duello con la Sampdoria per l'esterno offensivo del Galatasaray Sinan Gumus

Sondaggio della Fiorentina per Gumus, esterno d'attacco classe 94 tedesco naturalizzato turco. Sul calciatore anche Sampdoria e Benfica

Secondo quanto riportato in Turchia, esattamente l'emittente truva NTV Spor, Fiorentina e Sampdoria avrebbero effettuato entrambe una prima offerta per l’esterno offensivo classe 94 del Galatasaray Sinan Gumus. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Benfica. Chissà se questo interessamento non si concretizzi nei prossimi giorni.