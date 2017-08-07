Labaro Viola

Dalla Turchia, duello con la Sampdoria per l'esterno offensivo del Galatasaray Sinan Gumus

Sondaggio della Fiorentina per Gumus, esterno d'attacco classe 94 tedesco naturalizzato turco. Sul calciatore anche Sampdoria e Benfica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 11:01
Dalla Turchia, duello con la Sampdoria per l'esterno offensivo del Galatasaray Sinan Gumus -
Calciomercato
Fiorentina
Sampdoria
Galatasaray
Gumus
Condividi

Secondo quanto riportato in Turchia, esattamente l'emittente truva NTV Spor, Fiorentina e Sampdoria avrebbero effettuato entrambe una prima offerta per l’esterno offensivo classe 94 del Galatasaray Sinan Gumus. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Benfica. Chissà se questo interessamento non si concretizzi nei prossimi giorni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok