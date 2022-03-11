Dalla Spagna sono sicuri, Fiorentina truffata da una banda di malviventi per 1,6 milioni di euro
Spiacevole notizia per la Fiorentina, che secondo elperiodico.com avrebbe subito una truffa per una grossa somma di denaro.
Ha del clamoroso quanto riportato dal quotidiano Spagnolo elperiodico.com. La polizia di Barcellona avrebbe emesso ben 11 mandati d'arresto a carico di una banda di malviventi ritenuta colpevole di una rapina ai danni di ACF Fiorentina.
Secondo quanto riportato dalla fonte, si legge, l'organizzazione criminale avrebbe intercettato alcune telecomunicazioni tra la Fiorentina ed un' emittente televisiva spagnola con la quale era in essere una trattativa per la concessione dei diritti TV necessari alla trasmissione delle partite.
La cifra dell'accordo, precisamente corrispondente all'ammontare di 1,6 milioni di euro, sarebbe dovuta finire nelle casse della società toscana, ma secondo la ricostruzione della polizia l'arguta banda criminale pare essere riuscita a dirottare il denaro verso le proprie casse, spacciando alcuni membri per dei rappresentanti della Fiorentina salvo poi riciclare l'ingente somma di denaro investendola in criptovalute. L'indagine, si legge, andava avanti addirittura dal 2018.
ALTRA TEGOLA PER MERET, DOPO I PROBLEMI DI INIZIO STAGIONE SI FRATTURA ANCHE LA SECONDA VERTEBRA
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