Dalla Spagna: “Sondaggio della Fiorentina per Musah. Valencia deve vendere, ma servono 20 milioni “

Il giornalista spagnolo Mario Gago, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le trattative più calde sull’asse Italia-Spagna, soffermandosi a parlare della possibile trattativa tra Fiorentina e Valencia per Yunus Musah. Di seguito le parole del giornalista di Onda Cero: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Musah. Il centrocampista potrebbe partire per una ventina di milioni in quanto il Valencia ha bisogno di liquidità. Il Valencia, per questioni di bilancio, è pronto ad ascoltare offerte e potrebbe far partire anche qualche giovane promessa.