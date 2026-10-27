Dalla Spagna scrivono: "Il Barcellona non molla Dodò, pronto un tentativo per chiudere a gennaio"

Il terzino brasiliano potrebbe lasciare Firenze nella sessione invernale

Il quotidiano spagnolo Sport fa nuovamente il punto sul futuro di Dodô. Il terzino brasiliano sta gradualmente ritrovaldo spazio nelle rotazioni della Fiorentina, ma la sua situazione contrattuale rimane un nodo cruciale: l'accordo con il club viola è infatti in scadenza imminente.

L'ombra del Barcellona e le parole della dirigenza

L'interesse del Barcellona per il laterale verdeoro è concreto e risaputo. Il club catalano fiuta l'opportunità di mettere a segno un colpo di mercato a condizioni economiche estremamente favorevoli. Dal canto suo, il giocatore non sembra intenzionato ad accelerare i tempi per un eventuale rinnovo a Firenze e vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Liga.

A fare chiarezza sul momento del giocatore ci ha pensato anche Fabio Paratici prima della sfida contro l'Inter:

«Al termine del campionato il giocatore manifestava la volontà di valutare nuove opzioni; per quanto ci riguarda, saremmo stati disposti ad accontentarlo qualora si fossero presentate le condizioni giuste».

Scenario a parametro zero a partire da gennaio

L'ipotesi che prende sempre più corpo vede un affondo decisivo dei blaugrana già con l'apertura della finestra invernale di calciomercato. A partire da gennaio, infatti, le norme consentiranno al Barcellona di far sottoscrivere un pre-contratto a Dodô, così da bloccarlo a costo zero in vista della stagione successiva.

Per la Fiorentina si prospetta la concreta minaccia di una beffa a parametro zero, al culmine di una telenovela contrattuale che si trascina ormai da diversi mesi.