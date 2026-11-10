Dalla Spagna scrivono: "Beltràn piace anche ad Aston Villa ed Atletico Madrid, non solo la Fiorentina"

Il portiere argentino piace anche in Premier e nella LIGA

Il futuro del giovane portiere del River Plate scalda il mercato internazionale. Secondo le indiscrezioni lanciate dalla testata spagnola AS, il club colchonero avrebbe individuato nell'estremo difensore argentino il profilo ideale per ereditare i guantoni di Jan Oblak. Al momento, la bottega dei Millonarios valuta il cartellino 15 milioni di euro, cifra per cui non sono ancora pervenute proposte ufficiali.

Sulle tracce del talento sudamericano non c'è solo la formazione madrilena. Stando a quanto rivelato dall'emittente TyC Sports, anche la Fiorentina avrebbe mosso passi concreti effettuando sondaggi esplorativi. A monitorare la situazione con forte interesse c'è pure l'Aston Villa: il club inglese avrebbe le risorse per accontentare le richieste economiche del River, nonostante gli ingenti investimenti già sostenuti ad agosto per l'acquisto del portiere giapponese Suzuki.

La situazione contrattuale vede il legame tra Beltrán e il club di Buenos Aires in scadenza a dicembre 2027. Tuttavia, la dirigenza argentina ha già le idee chiare e punta a blindare il proprio gioiello prolungando l'accordo fino a dicembre 2030, inserendo nel nuovo contratto una maxi clausola rescissoria da ben 100 milioni di dollari.