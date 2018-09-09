Dalla Spagna, mezza Europa vuole Simeone, sarà duello tra Barcellona e Atletico Madrid

Il caporedattore di AS Manolete, ha scritto sul sul profilo Twitter una notizia riguardante l'attaccante della Fiorentina Simeone. Ecco le parole del giornalista spagnolo: "Su Giovanni Simeone c'è mez...

Il caporedattore di AS Manolete, ha scritto sul sul profilo Twitter una notizia riguardante l'attaccante della Fiorentina Simeone. Ecco le parole del giornalista spagnolo: "Su Giovanni Simeone c'è mezza Europa, è possibile che la prossima estate sia conteso da Barcellona e Atletico Madrid". Dopo la vetrina del primo gol in nazionale maggiore, si sono cosi scatenati i rumors di mercato