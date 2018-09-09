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Dalla Spagna, mezza Europa vuole Simeone, sarà duello tra Barcellona e Atletico Madrid

Il caporedattore di AS Manolete, ha scritto sul sul profilo Twitter una notizia riguardante l'attaccante della Fiorentina Simeone. Ecco le parole del giornalista spagnolo: "Su Giovanni Simeone c'è mez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2018 17:28
Dalla Spagna, mezza Europa vuole Simeone, sarà duello tra Barcellona e Atletico Madrid - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Il caporedattore di AS Manolete, ha scritto sul sul profilo Twitter una notizia riguardante l'attaccante della Fiorentina Simeone. Ecco le parole del giornalista spagnolo: "Su Giovanni Simeone c'è mezza Europa, è possibile che la prossima estate sia conteso da Barcellona e Atletico Madrid". Dopo la vetrina del primo gol in nazionale maggiore, si sono cosi scatenati i rumors di mercato

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