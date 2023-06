Dalla Spagna: “L’Atletico sbatte sul muro Commisso: la Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat”

Continua a far parlare la trattativa tra la Fiorentina e l’Atletico Madrid per Sofyan Amrabat. E il Mundo Deportivo ne parla ancora con il seguente titolo: “Caso Amrabat: l’Atletico incontra di nuovo lo stesso ‘muro’”, è il titolo del quotidiano online. Il club di Simeone è tornato alla carica per il centrocampista marocchino dopo la partenza più che probabile di Kondogbia verso il Marsiglia. Amrabat vuole giocare nella Liga e l’Atletico ha bisogno di un giocatore in quella posizione, il grande problema ha però un nome e un cognome: Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina non intende, almeno per il momento, ridurre la cifra richiesta, ovvero 30 milioni.

I viola attendono le mosse dell’Atletico, che per il momento non sono arrivatie. E in queste condizioni l’affare non si potrà fare, così come lo stesso accadde quando i Colchoneros volevano Vlahovic.

TMW, MILAN SU AMRABAT PER IL DOPO TONALI