Dalla Spagna, il Valencia vicina all'acquisto di Badelj, nella casse viola in arrivo 6 milioni
Corvino, per il centrocampista croato in scadenza di contratto nel prossimo giugno, chiede proprio sei milioni di euro per la cessione
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 16:06
Secondo quanto riportano dalla Spagna il Valencia starebbe facendo sul serio per Milan Badelj, il centrocampista croato in scadenza di contratto nel prossimo giugno, interessa fortemente al club spagnolo che sarebbe pronto a mettere sul piatto 6 milioni di euro. Ovvero la cifra che Corvino chiede per la cessione del mediano.