Dalla Spagna confermano, Fiorentina avanti rispetto a Napoli e Roma per Aleix Vidal, le cifre della trattativa

Si infittisce la telenovela riguardante Aleix Vidal. Sulle pagine di El Mundo Deportivo si legge che nelle ultime ore c’è stato l’inserimento deciso della Fiorentina, a caccia di un profilo come quell...

Si infittisce la telenovela riguardante Aleix Vidal. Sulle pagine di El Mundo Deportivo si legge che nelle ultime ore c’è stato l’inserimento deciso della Fiorentina, a caccia di un profilo come quello dello spagnolo, ovvero un giocatore che possa agire da esterno basso e offensivo. Pantaleo Corvino ha infatti già incontrato Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, per intavolare la trattativa ed accontentare le richieste della società blaugrana di circa 12 milioni di euro fissi.

Solo una settimana fa Vidal sembrava vicinissimo al ritorno al Siviglia, con cui aveva già un accordo, poi la trattativa si è arenata perché l’offerta degli andalusi si è fermata a 8 milioni. Il Barcellona, infatti, non vuole “svendere” il giocatore, per il quale ha speso 18 milioni nell’estate del 2015. La favorita nella corsa a Vidal sembra quindi ora la Fiorentina, superando la concorrenza della Roma, interessata allo spagnolo vista la probabile partenza di Emerson e l’infortunio di Karsdorp. Il difensore era stato offerto anche al Napoli, nell’ambito dei contatti per Deulofeu, senza incontrare l’interesse di Sarri, che lo ritiene più adatto alla difesa a cinque.

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