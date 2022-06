Dalla Spagna: Barcellona su Dodò ma la Fiorentina prova a chiudere per 12 milioni

Non ci sarebbe solo la Fiorentina. Sul brasiliano Dodò, terzino destro dello Shakhtar Donetsk orami al termine della sua avventura in Ucraina nonostante un contratto in essere fino al 2025, ci sarebbe anche il Barcellona. Secondo quanto riportato da «Sport» il brasiliano potrebbe rappressentare l’alternativa a Cesar Azpilicueta, giocatore attualmente in uscita dal Chelsea. L’interesse della Fiorentina per Dodò parte comunque da lontano e nella cronologia degli affari della Fiorentina dovrebbe essere la prima a prendere corpo. I milioni sul piatto, con cui la Fiorentina vorrebbe chiudere la trattativa con il club ucraino, sono una dozzina e il lavoro di Pradè e Burdisso sta spingendo nella direzione giusta. I dirigenti viola hanno prima lavorato per trovare un accordo con il club. E poi hanno intavolato l’operazione con il giocatore. Dodò andrà a ricoprire il vuoto lasciato dall’addio ad Odriozola. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, FIORENTINA PRONTA A CHIUDERE PER GRILLITSCH, VICINO IL “SÌ” PER UN QUADRIENNALE