Dalla Spagna, accordo tra Fiorentina e Pezzella ma manca accordo con il Betis che vuole l'obbligo del riscatto
Secondo quanto riportato da un portale spagnolo ancora non c'è accordo totale tra Fiorentina e Betis Siviglia per il trasferimento
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 14:03
Secondo quanto riportato dal portale spagnolo "Siviglia.Eldesmarque" contrariamente a quanto detto questa notte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio non ci sarebbe ancora l'accordo per il trasferimento in maglia viola di German Pezzella dal Betis Siviglia. La Fiorentina avrebbe si trovato l'accordo con il calciatore ma vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni mentre il Betis vuole l'obbligo del riscatto viola. Si continua a trattare. Questo quanto riportano dalla Spagna.