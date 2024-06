Dalla Sardegna scrivono: “Il Cagliari non si arrende e vuole Nzola dalla Fiorentina. Bonato ci prova”

Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato non si arrende per la punta centrale di proprietà della Fiorentina, Mbala Nzola. Nonostante le tante richieste che stanno piovendo sul giocatore angolano il Cagliari ci crede ancora, ha segnalato oggi La Nuova Sardegna. Infatti il direttore sportivo dei sardi Nereo Bonato non si arrende per la punta centrale di proprietà della Fiorentina, M’Bala Nzola. Il classe 96′ dei toscani sembra destinato a partire dopo l’arrivo del nuovo tecnico Raffaele Palladino. A quanto emerge l’attaccante nato Buco-Zau a non rientra nei piani dei viola e di conseguenza il d.s. crede ancora di poterlo convincere a venire in Sardegna. Staremo a vedere come si evolverà questo scenario circa il calciatore della società di Rocco Commisso.

