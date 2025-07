Dalla Sardegna: “Piccoli piace molto a Fiorentina e Roma, il Cagliari chiede 30 milioni dopo il riscatto”

L’unione sarda nell’edizione odierna ha fatto il punto sul calciomercato del Cagliari ed ha parlato della situazione collegata a Roberto Piccoli:

“Al Cagliari non mancano le offerte per il suo ariete offensivo. In pole position c’è la Fiorentina che non è spaventata dai 30 milioni chiesti da Giulini per Piccoli dopo averlo riscattato a 12. Prezzo che non spaventa nemmeno la Roma, visto che Piccoli piace molto a Gasperini che lo ha lanciato ai tempi dell’Atalanta e ne ha sempre apprezzato le doti, anche quando era nel settore giovanile”