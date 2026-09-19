Dalla Romania: "Dragusin? Fa errori gravi, è lento nei movimenti e nella lettura del gioco"

La leggenda del calcio rumeno Cornel Dinu contesta le convocazioni di Hagi e mette nel mirino anche il difensore della Fiorentina

Le convocazioni della Romania per i prossimi impegni di Nations League hanno suscitato diverse discussioni nel calcio rumeno. Tra i più critici c'è Cornel Dinu, che ha espresso perplessità sia sulla strategia del commissario tecnico Gheorghe Hagi sia sulle scelte relative ad alcuni giocatori inseriti nella lista.

Nel suo intervento, Dinu ha rivolto parole particolarmente dure nei confronti di Radu Drăgușin. Il difensore della Fiorentina è stato infatti inserito tra gli elementi convocati dalla Romania, ma secondo l'ex campione nazionale il suo rendimento presenta diverse criticità.

«Con quattro partite da disputare nell’arco di appena tre giorni, sarebbe stato più opportuno convocare un gruppo composto da un massimo di 30 giocatori, così da poter individuare una formazione di riferimento e apportare modifiche soltanto quando realmente necessarie. Ho delle riserve su diversi giocatori convocati: alcuni non sono titolari nei rispettivi club o, quando giocano, sbagliano. Dragusin, per esempio, quando gioca, commette errori gravissimi e spesso dimostra di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di gioco».

Le dichiarazioni riportate da AS.ro riaccendono così il confronto sulle decisioni di Hagi e sul ruolo che Drăgușin potrà avere nella nazionale rumena, proprio mentre la squadra si prepara ad affrontare una serie di partite ravvicinate e particolarmente impegnative.