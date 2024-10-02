Dalla rifinitura della Fiorentina: Pongracic si allena con il gruppo, presenti anche Baroncelli e Kouadio

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani contro il The New Saints, prima partita della fase a campionato della Conference League. Al Viola Park sot...

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani contro il The New Saints, prima partita della fase a campionato della Conference League. Al Viola Park sotto lo sguardo attento di Raffaele Palladino la squadra si sta allenando praticamente al completo, è rientrato pienamente in gruppo anche Marin Pongracic, buona notizia sicuramente in vista del match di domani considerate le squalifiche di Quarta, Ranieri e Comuzzo, anche per questo motivo si stanno allenando con la prima squadra anche Baroncelli e Koudio

CASTORI SU COLPANI

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