Dalla moglie di De Gea alla fidanzata di Colpani, Firenze si arricchisce di nuove wags viola

Da Colpani a De Gea, da Moreno, Bove e Cataldi. I nuovi acquisti della Fiorentina e le loro compagne. L'articolo de La Nazione

La nuova regina fra le wags viola non può che essere lei, Edurne García Almagro. Nota solo come Edurne. Attrice, cantante e presentatrice tv spagnola. Moglie di David De Gea. Sui social non ha la potenza del marito, ma non scherza nemmeno lei in quanto a follower, oltre due milioni solo su Instagram. Si dice che abbia avuto un peso significativo sulla scelta del portiere di approdare a Firenze. E che sia rimasta affascinata dalle bellezze della città lo si è compreso proprio grazie ai suoi profili social.

Uno scatto in Piazza Duomo, poi via verso Ponte Vecchio. Ha già esordito al Franchi con la figlia con indosso la ma- glia numero 43 di babbo David. Probabilmente non vivrà in pianta stabile a Firenze visti i tanti impegni di lavoro: è anche volto di diverse campagne pubblicitarie per prodotti di bellezza, di abbigliamento e anche di automobili.

Oltre a lei la scuderia delle compagne viola si è arricchita ulteriormente. In primis con Elisa, la moglie di Danilo Cataldi. Insieme da una vita, sposati dal 2017. Con loro sono arrivati a Firenze il piccolo Tommaso (già immortalato al Franchi) e i due amati cani, Jo e Thor. Dall'altra sponda della Capitale ecco Martina, fidanzata di Bove e subito particolarmente apprezzata dai tifosi gigliati. Nel video diffuso dalla Fiorentina il giorno della firma la si è vista accanto al suo Edoardo.

Completo chiaro, semplice. Sui social è già nato il team dei 'bimbi di Martina'. Con loro c'è anche Giulia, che per i tifosi della Fiorentina altro non sarà che Lady Colpani. Anche lei la si è vista insieme al centro- campista nelle prime ore a Firenze. Attiva sui social, nelle ultime ore i due (con i loro cagnolini) hanno trascorso il weekend nei pressi di Montepulciano. Infine, dall'Argentina è arrivata anche Agostina, giovane compagna di Mati Moreno. Lo scrive La Nazione

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