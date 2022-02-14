Dalla Liguria avvertono: "Italiano, ormai è tardi per le scuse. E i tifosi al Picco non faranno sconti"

Dalla Liguria avvertono: nonostante le scuse di ieri non ci sarà un'accoglienza piacevole per Vicenzo Italiano

Le parole di ieri di Vincenzo Italiano in sala stampa non sono certo passate inosservate. Tornare al Picco provoca in lui emozioni speciali, oltre alla consapevolezza di aver fatto più di un errore nella scorsa burrascosa estate. Repubblica analizza oggi la questione, sottolineando come un biennio memorabile fosse invece finito così male e in pochi giorni. I tifosi, dalle reazioni social, non sembrano voler fare sconti all’ex allenatore, nonostante il pentimento, arrivato ormai troppo tardi. E il passato ormai non conta più: a Thiago interessa solo il presente che si chiama Spezia-Fiorentina ed è stato chiaro nel presentare la gara. Fare punti significherebbe continuare l’inseguimento alla quota 38, indicata come possibile quota salvezza: e oggi conta davvero solo questo. Lo riporta Spezia 1906.com

L'AD DEL SASSUOLO CONFERMA, BERARDI PUO' PARTIRE A GIUGNO

https://www.labaroviola.com/ad-sassuolo-berardi-vorremmo-tenerlo-ma-a-volte-bisogna-vendere-arriva-alla-fiorentina-a-giugno/165332/