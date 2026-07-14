Dalla Germania: "Accordo raggiunto dallo Schalke con Gosens e la Fiorentina, visite già fissate"

Dopo due stagioni da protagonista in viola, per il tedesco il ritorno in Germania è ormai ad un passo

Robin Gosens è sempre più vicino al ritorno in Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, lo Schalke 04 avrebbe raggiunto un accordo verbale sia con il laterale tedesco sia con la Fiorentina per riportare in Bundesliga uno dei suoi grandi tifosi. L'operazione sarebbe ormai ai dettagli, con i due club che dovranno definire gli ultimi aspetti burocratici per la fumata bianca.

Sempre secondo quanto anticipato dal quotidiano tedesco, le visite mediche dovrebbero svolgersi già nel corso di questa settimana, ulteriore segnale di come l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo.

Per Gosens si chiuderebbe così l'avventura in maglia viola dopo due stagioni vissute da assoluto protagonista. Arrivato a Firenze con il compito di portare esperienza e qualità sulla corsia sinistra, il classe 1994 ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale all'interno della squadra, distinguendosi non solo per rendimento e leadership in campo, ma anche per il peso avuto nello spogliatoio.

Le sue prestazioni, i gol pesanti e la personalità lo hanno reso uno dei punti di riferimento della Fiorentina, conquistando rapidamente il rispetto dell'ambiente viola. Un percorso fatto di professionalità e attaccamento alla maglia che ora sembra destinato a concludersi.

Per lo Schalke 04 si tratterebbe di un innesto di grande spessore tecnico ed emotivo. Gosens, infatti, non ha mai nascosto il proprio legame con il club di Gelsenkirchen, tifato fin da bambino, e il ritorno in patria rappresenterebbe anche la realizzazione di un desiderio personale oltre che una scelta di carriera.

Se l'accordo verrà formalizzato nei prossimi giorni, la Fiorentina saluterà un giocatore che, nonostante due stagioni molto diverse tra loro, ha sempre saputo lasciare il segno, dentro e fuori dal campo.