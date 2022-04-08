Dalla Corea a Firenze, il giocatore 456 di Squid Game orgoglioso di posare con la maglia della Fiorentina
Il giocatore 456 di Squid Game posa con la maglia della Fiorentina al Florence Korea Film Fest
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 22:37
Dalla Corea all'Italia, Squid Game sbarca anche a Firenze. Lee Jung Joe, noto al pubblico di Netflix come giocatore 456, ha posato con la maglia della Fiorentina in occasione del Florence Korea Film Fest. Di seguito il post apparso sul profilo ufficiale della Fiorentina.
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