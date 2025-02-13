Dal Viola Park: "Zaniolo al posto di Kean contro il Como, farà il centravanti. Alle sue spalle Gud e Beltran"

A tre giorni dalla sfida tra Fiorentina e Como arrivano le prime indicazioni di formazione in vista della gara di domenica alle 12.30

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, sarà Zaniolo a prendere il posto di Kean contro il Como al centro dell'attacco viola. Il centravanti viola è squalificato per essere stato ammonito contro l'Inter (era in diffida). Dietro Zaniolo, ci dovrebbero essere Beltran e Gudmundsson. A centrocampo spazio a Fagioli che dovrebbe dunque fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia della Fiorentina. Al suo fianco, considerato l'infortunio di Adli e le non perfette condizioni di Cataldi, dovrebbe toccare ancora una volta a Mandragora (sempre titolare nelle ultime partite ed in gol contro l'Inter).