Dal Viola Park: lavoro differenziato per Nzola mentre gli altri calciatori fanno torello

È evidente come M’Bala Nzola sia in difficoltà in questi suoi mesi alla Fiorentina, da quando è arrivato, lasciando lo Spezia e riabbracciando mister Italiano non ha più trovato quella forza devastante e concretezza che aveva con la maglia dei liguri. Da lì dunque la scelta di prendere in prestito Belotti, anch’egli sta avendo problemi nel concretizzare sotto porta pur lavorando bene per la squadra. Oggi, alla vigilia di Viktoria Plzen-Fiorentina, Nzola sta svolgendo un lavoro differenziato mentre gli altri calciatori (tutti presenti al Viola Park) stanno svolgendo il torello.

