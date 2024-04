Dal Viola Park: Bonaventura verso la panchina in vista del ritorno di Conference contro il Plzen

Come riportato da Radio Bruno alla trasmissione del Pentasport, la Fiorentina si è allenata oggi al Viola Park come farà domani mattina alle 11 dato che la sfida è lunedì sera. Tutti i giocatori si sono allenati in gruppo, ci sono dei dubbi su Bonaventura che, a causa, di qualche problema fisico, non dovrebbe essere tra i titolari. Terracciano confermato in porta, ballottaggio tra Faraoni e Kayodé, in mezzo la coppia sarà Milenkovic e Ranieri, dall’altra parte Parisi. In mezzo ecco Lopez e Duncan, dietro alla punta ballottaggio tra Barak e Beltrán, sulle fasce Ikoné e Kouamé, unica punta dovrebbe essere Nzola che dovrebbe far rifiatare Belotti.