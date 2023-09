Dal Viola Park, Ballottaggio Christensen-Terracciano, Biraghi più di Parisi, Sottil in vantaggio su Brekalo

Secondo quanto appreso da Radio Bruno arrivano aggiornamenti dopo la rifinitura della Fiorentina che si è svolta nella mattinata di oggi in vista della sfida contro l’Atalanta. Continua il ballottaggio in porta tra Christensen e Terracciano. In difesa Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in vantaggio su Parisi. Il centrocampo composto da Arthur e Mandragora. Situaizone attacco: Nico Gonzalez sta bene ed è in vantaggio per una maglia da titolare nonostante le fatiche con l’Argentina. Bonaventura punto fermo ma sull’altra fascia Sottil potrebbe spuntarla rispetto a Brekalo. Il centravanti sarà con ogni probabilità Nzola dopo essere rimasto a Firenze in queste due settimane di sosta rispetto a Beltran

LA LISTA DEI CONVOCATI PER IL MATCH CONTRO L’ATALANTA