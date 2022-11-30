Dal Centro Sportivo: segnali incoraggianti da Castrovilli. Domani in campo con l'Arezzo?

Segnali incoraggianti da Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina è tornata al lavoro per prepararsi in vista delle prossime amichevoli (la prima doma...

Segnali incoraggianti da Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina è tornata al lavoro per prepararsi in vista delle prossime amichevoli (la prima domani con l'Arezzo). E tra i giocatori che stanno dando segnali positivi ce né uno in particolare. Gaetano Castrovilli sta infatti continuando ad allenarsi e vuole recuperare, tanto che in una delle prossime amichevoli potrebbe essere impiegato e trovare minuti importanti nelle gambe. Il suo recupero sembra al momento essere più rapido rispetto alle previsioni.

CABRAL: “SOGNO DI RIPORTARE LA FIORENTINA IN EUROPA. A FIRENZE STO BENISSIMO, ITALIANO MI AIUTA TANTO”

https://www.labaroviola.com/cabral-sogno-di-riportare-la-fiorentina-in-europa-a-firenze-sto-benissimo-italiano-mi-aiuta-tanto/194333/