Dal Centro Sportivo: Nico Gonzalez già in gruppo in vista dell’Inter. Presenti anche Barak, Amrabat e Milenkovic

Allarme rientrato in vista dell’Inter: Nico Gonzalez è già in campo con la Fiorentina di Vincenzo Italiano per preparare la partita di sabato a San Siro. Nei giorni scorsi si pensava a un rientro in “ritardo” dell’argentino dagli impegni con la propria Nazionale, ma così non è stato. Come si può vedere dai video postati direttamente dal club viola, l’esterno viola è già al Centro Sportivo Davide Astori ed è a lavoro con il resto dei compagni.

Dal video postato sui social si vedono anche Antonin Barak, Sofyan Amrabat e Nikola Milenkovic, anche loro di ritorno dagli impegni con la Nazionale e già a disposizione per la gara di sabato contro l’Inter a San Siro (ore 18.00).