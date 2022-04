Dal centro sportivo: migliora Odriozola, allenamento parzialmente in gruppo. Ancora a parte Bonaventura

Mister Italiano prepara la sua Fiorentina in vista della sfida di sabato contro il Venezia. Stando a quanto riportato da Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, continua a lavorare a parte Bonaventura, mentre Odriozola si è allenato parzialmente in gruppo. Le condizioni del terzino spagnolo restano da valutare, ma la sensazione è che non riesca a recuperare al 100% per il Venezia. Squadra che tornerà in campo domani e Italiano potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.