Dal centro sportivo: Bonaventura in gruppo da giovedì. Contro l'Empoli partirà dalla panchina

Bonaventura rientrerà in gruppo non prima di giovedì

Oggi sono ricominciati gli allenamenti per i pochi presenti al centro sportivo. Giacomo Bonaventura ha lavorato ancora a parte e si prevede un suo rientro in gruppo giovedì. Contro l'Empoli potrebbe andare in panchina. Lo scrive Radio Bruno.

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