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Dal centro sportivo: Bonaventura in gruppo da giovedì. Contro l'Empoli partirà dalla panchina

Bonaventura rientrerà in gruppo non prima di giovedì

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 19:47
Dal centro sportivo: Bonaventura in gruppo da giovedì. Contro l'Empoli partirà dalla panchina - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Oggi sono ricominciati gli allenamenti per i pochi presenti al centro sportivo. Giacomo Bonaventura ha lavorato ancora a parte e si prevede un suo rientro in gruppo giovedì. Contro l'Empoli potrebbe andare in panchina. Lo scrive Radio Bruno.

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