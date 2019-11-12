Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro per rinforzare il suo attacco. La risposta della Fiorentina...

Secondo quanto riporta Gustavo Henrique Dando Choque, youtuber ed esperto delle vicende legate al calcio brasiliano e in particolare al Flamengo, la società di San Paolo sarebbe interessata all’attacc...

Secondo quanto riporta Gustavo Henrique Dando Choque, youtuber ed esperto delle vicende legate al calcio brasiliano e in particolare al Flamengo, la società di San Paolo sarebbe interessata all’attaccante verdeoro già dalla prossima finestra di mercato. I brasiliani lo vorrebbero in prestito secco. Tuttavia, la Fiorentina difficilmente darà subito via uno dei giocatori su cui ha speso di più, ma i brasiliani continuano ad essere molto interessati dopo che già avevano provato a strappare il giocatore alla Fluiminense