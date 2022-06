Dal Brasile: Fiorentina pronta a chiudere per Dodò nelle prossime ore. Accordo per 15 milioni con lo Shakhtar

La Fiorentina è ad un passo da Dodò. Stando a quanto riportato da uol.com.br, i viola sarebbero pronti a chiudere per l’esterno brasiliano già nelle prossime ore. La trattativa è in fase molto avanzata. L’accordo con lo Shakhtar è sulla base di 15 milioni più bonus. Diverse le offerte ricevute da Dodò, ma la sua priorità era giocare in Europa.