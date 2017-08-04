Dal Belgio, la Fiorentina vuole Dendoncker ma l'Anderlecht chiede 30 milioni. Trattativa già arenata

Il centrocampista classe 1995 cercato e voluto anche dal Milan è stato cercato dalla Fiorentina ma Corvino si è già tirato indietro

A cura di Redazione Labaroviola 04 agosto 2017 11:27

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