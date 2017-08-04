Dal Belgio, la Fiorentina vuole Dendoncker ma l'Anderlecht chiede 30 milioni. Trattativa già arenata
Il centrocampista classe 1995 cercato e voluto anche dal Milan è stato cercato dalla Fiorentina ma Corvino si è già tirato indietro
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 11:27
Secondo quanto riportato dal portale belgo "anderlecht-online.be la" la Fiorentina vuole Dendoncker, mediano classe 1995, in forza all’Anderlecht. Il club viola ha fatto un sondaggio per il giocatore, accostato in queste settimane anche al Milan. Il tentativo di Corvino però è andato a vuoto visto che la società belga ha chiesto 30 milioni di euro per il centrocampista.