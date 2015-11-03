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Notizie Dendoncker Fiorentina
Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni
23 gennaio 2024 19:09
Dal Belgio, la Fiorentina vuole Dendoncker ma l'Anderlecht chiede 30 milioni. Trattativa già arenata
04 agosto 2017 11:27
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