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Notizie Dendoncker Fiorentina

Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni

23 gennaio 2024 19:09

Dal Belgio, la Fiorentina vuole Dendoncker ma l'Anderlecht chiede 30 milioni. Trattativa già arenata

04 agosto 2017 11:27

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