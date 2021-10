Daino: “Salto di qualità rimandato per la Fiorentina. In realtà è nettamente più forte del Venezia”

“Il ko della Fiorentina a Venezia? Quando viene un risultato negativo – ha detto Daniele Daino a TMW Radio -, poi le critiche fanno parte del gioco. Ci sta anche mettere delle critiche quando è mancata la prestazione che tutti si aspettavano. La Fiorentina è nettamente più forte del Venezia, poi però c’è la partita e quando le cose non vanno è compito dell’allenatore cercare di capire cosa non va e adottare le modifiche. Quando trovi squadre chiuse il primo concetto è velocizzare il possesso palla. L’atteggiamento del Venezia è quello di altre squadre. E’ tutta esperienza per Italiano e per la Fiorentina per crescere. Il salto di qualità è rimandato”.

