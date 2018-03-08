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Da Totti a Bernardeschi fino alla meravigliosa sciarpata dei tifosi viola. Tutte le foto del funerale di Astori

Tutto il mondo del calcio oggi era a Firenze per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina nella Basilica di Santa Croce. Dalla Roma alla Juventus fino all'Inter, il Sassuolo, anche Toldo con la mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 19:59
Da Totti a Bernardeschi fino alla meravigliosa sciarpata dei tifosi viola. Tutte le foto del funerale di Astori -
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Tutto il mondo del calcio oggi era a Firenze per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina nella Basilica di Santa Croce. Dalla Roma alla Juventus fino all'Inter, il Sassuolo, anche Toldo con la moglie e non solo. Migliaia i tifosi viola presenti che hanno salutato con una meravigliosa e toccante sciarpata l'arrivo e la partenza del corpo del capitano. Ecco tutte le foto di Labaroviola:

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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