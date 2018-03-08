Da Totti a Bernardeschi fino alla meravigliosa sciarpata dei tifosi viola. Tutte le foto del funerale di Astori

Tutto il mondo del calcio oggi era a Firenze per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina nella Basilica di Santa Croce. Dalla Roma alla Juventus fino all'Inter, il Sassuolo, anche Toldo con la mo...

Tutto il mondo del calcio oggi era a Firenze per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina nella Basilica di Santa Croce. Dalla Roma alla Juventus fino all'Inter, il Sassuolo, anche Toldo con la moglie e non solo. Migliaia i tifosi viola presenti che hanno salutato con una meravigliosa e toccante sciarpata l'arrivo e la partenza del corpo del capitano. Ecco tutte le foto di Labaroviola:

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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