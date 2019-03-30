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Da Torino, in caso di addio di Petrachi direzione Roma si fa il nome di Corvino

Periodo di molte voci di calciomercato anche per i Direttori Sportivi. In casa Torino a tenere banco è ovviamente la questione Petrachi; nel caso l'attuale DS dei granata dovesse lasciare per andare a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2019 12:17
Da Torino, in caso di addio di Petrachi direzione Roma si fa il nome di Corvino -
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Periodo di molte voci di calciomercato anche per i Direttori Sportivi. In casa Torino a tenere banco è ovviamente la questione Petrachi; nel caso l'attuale DS dei granata dovesse lasciare per andare alla Roma, si fanno largo numerose ipotesi per la sostituzione. Oltre all'ipotesi della soluzione interna, con la promozione di Massimo Bava, negli ultimi giorni è circolato anche il nome di Pantaleo Corvino, attuale Direttore Sportivo della Fiorentina.

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