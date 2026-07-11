Da Sassuolo scrivono: "I neroverdi sono interessati a Comuzzo, potrebbe nascere un'asta per lui"

Il classe 2005 ha tanto mercato e potrebbe cambiare maglia

In seguito agli innesti di Viery e Dragusin, appare ormai evidente che la Fiorentina sarà costretta a sacrificare almeno uno dei propri elementi nel reparto arretrato. Considerando i fattori anagrafici e l'attrattiva sul mercato, uno dei profili in grado di garantire l'incasso più significativo alla società viola è Pietro Comuzzo, reduce da un'annata non certo brillante ma dal potenziale indiscusso.

Nelle ultime ore la pista più calda porta al Torino del nuovo tecnico Ignazio Abate, la compagine che fin qui si è mossa con maggior decisione per il giovane difensore. Come confermato in mattinata dal direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, il club piemontese è a caccia di due centrali difensivi di spessore e capaci di impostare il gioco dal basso. Le caratteristiche del classe 2005 si sposano alla perfezione con questi dettami tattici, tanto da spingere il Torino ad avviare i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell'operazione.

I granata, tuttavia, non sono soli. Stando a quanto riferito da Sassuolonews.com, anche il Sassuolo sta osservando da vicino gli sviluppi della vicenda. Alberto Aquilani e lo stato maggiore neroverde considerano infatti il promettente centrale viola l'innesto ideale per la propria difesa, in virtù della sua buona tecnica e degli ampi margini di crescita.

Sullo sfondo restano vigili anche altre importanti realtà di Serie A: la Fiorentina ha infatti registrato i sondaggi di Bologna e Lazio, a testimonianza di come il talento del giovane difensore sia ritenuto pronto per una nuova avventura che gli garantisca una maggiore continuità d'impiego. Al momento i corteggiamenti di Torino e Sassuolo restano i più concreti, e non è escluso che questo forte interesse possa presto sfociare in una vera e propria asta di mercato.