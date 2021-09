Da Sassuolo: “Berardi vuole andare via a tutti i costi. Anche a gennaio. Società avvisata”

Domenico Berardi ha deciso di lasciare il Sassuolo. Come da Tutto Sassuolo, il giocatore lo aveva già comunicato in estate alla società, prima degli Europei. Nessuno però ha messo sul piatto un’offerta interessante per l’attaccante classe ’94 dei neroverdi. Lo ha ribadito anche Giovanni Carnevali: “Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l’idea di cambiare. Noi disponibili a valutare come fatto con Loca, devono esserci le condizioni giuste per tutti, con lui non ci sono state, siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi. Per noi è il giocatore più importante, è cresciuto con noi sotto tutti gli aspetti, ha grande qualità e sotto l’aspetto umano e caratteriale in una squadra come la nostra è determinante”.

Dunque, Mimmo non è andato via da Sassuolo ma avrebbe voluto andare. Conferme su tutti i fronti. Calciomercato.com però va oltre: “Quello tra Berardi e il Sassuolo è un matrimonio bello, intenso, ma destinato a concludersi presto. Domenico ha deciso di lasciare il club neroverde e lo ha comunicato da tempo alla dirigenza”. Dunque, il giocatore spingerà per andar via, con la dirigenza emiliana, anche durante il calciomercato Sassuolo invernale. In estate, come detto a più riprese, nessuno ha presentato delle offerte concrete per il suo acquisto. Il Sassuolo aveva aperto le porte a una cessione, accogliendo le richieste del ragazzo che in passato aveva detto di no a diverse proposte, pur di rimanere a Sassuolo.

CUTRONE TIRA UNA FRECCIATA ALLA FIORENTINA