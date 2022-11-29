Da Salerno, la Fiorentina vuole Bohinen della Salernitana, già in estate la viola ci aveva provato

Il giocatore della Salernitana Bohinen infortunato a lungo quest'anno, piace molto alla Fiorentina che potrebbe riprovarci

Dopo aver saltato la prima parte di campionato per infortunio, Emil Bohinen, centrocampista norvegese della Salernitana, è tornato a disposizione di mister Nicola. Il giocatore, scrive Tuttosalernitana.com, ha diversi estimatori in serie A: tra le tante squadre interessate c'è la Fiorentina, che già in estate aveva fatto un tentativo per il giocatore. Lo riporta TMW

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