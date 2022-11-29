Labaro Viola

Da Salerno, la Fiorentina vuole Bohinen della Salernitana, già in estate la viola ci aveva provato

Il giocatore della Salernitana Bohinen infortunato a lungo quest'anno, piace molto alla Fiorentina che potrebbe riprovarci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 13:09
Da Salerno, la Fiorentina vuole Bohinen della Salernitana, già in estate la viola ci aveva provato - SALERNO, ITALY - FEBRUARY 07: Emil Bohinen of US Salernitana during the Serie A match between US Salernitana and Spezia Calcio at Stadio Arechi on February 07, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
SALERNO, ITALY - FEBRUARY 07: Emil Bohinen of US Salernitana during the Serie A match between US Salernitana and Spezia Calcio at Stadio Arechi on February 07, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Calciomercato
Fiorentina
Salernitana
Bohinen
Condividi

Dopo aver saltato la prima parte di campionato per infortunio, Emil Bohinen, centrocampista norvegese della Salernitana, è tornato a disposizione di mister Nicola. Il giocatore, scrive Tuttosalernitana.com, ha diversi estimatori in serie A: tra le tante squadre interessate c'è la Fiorentina, che già in estate aveva fatto un tentativo per il giocatore. Lo riporta TMW

GLI AGGIORNAMENTI SU AMRABAT

https://www.labaroviola.com/cor-sport-il-liverpool-vuole-amrabat-il-giocatore-vuole-capire-quale-e-il-progetto-della-fiorentina/194177/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok